Boca debuta en la Sudamericana con Paredes, Villa y Montero: el equipo que prepara Arruabarrena

El Xeneize recibirá este jueves a O'Higgins por la ida de los playoffs y el entrenador ya definió el once. El capitán, pese a una fisura en una costilla, será titular junto a los dos flamantes refuerzos colombianos.

Hoy 12:52

Boca ya tiene todo listo para iniciar su camino en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá este jueves a O'Higgins por el partido de ida de los playoffs y el entrenador definió el equipo que saldrá a la cancha en La Bombonera.

La principal novedad será la presencia de Leandro Paredes, quien arrastra una fisura en una de sus costillas tras la final del Mundial. Sin embargo, el capitán le comunicó al entrenador que quiere jugar y formó parte del equipo titular en el táctico realizado este miércoles en el predio de Ezeiza.

El mediocampista ingresará en lugar de Santiago Ascacíbar y compartirá el eje con Milton Delgado. Además, Sebastián Villa también será titular como extremo por izquierda, en reemplazo de Alan Velasco, mientras que el colombiano Álvaro Montero ocupará el arco en lugar de Leandro Brey.

El otro cambio será obligado. Leandro Lozano quedó descartado por una molestia y su lugar será ocupado por Dylan Gorosito, uno de los juveniles que el entrenador promovió durante la pretemporada y que es muy valorado por el cuerpo técnico.

De esta manera, serían cuatro las variantes con respecto al equipo que venció a Sarmiento por la Copa Argentina en el debut de Arruabarrena como entrenador de Boca.

El equipo de Boca ante O'Higgins

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.