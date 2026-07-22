"El reclamo unánime en Frías es la creación de fuentes de trabajo"

Así lo expresó Mauricio Bustamante, candidato a intendente de Frías por el frente Encuentro Cívico.

Hoy 13:23

En el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones municipales de agosto, Mauricio Bustamante, candidato a intendente de Frías por el frente Encuentro Cívico, sostuvo que la principal preocupación de los vecinos de la ciudad es la falta de empleo y llamó a generar condiciones para atraer inversiones.

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“El contacto con la gente me ayudó a saber cuál es la principal necesidad de nuestra ciudad, y es la fuente de trabajo”, expresó en diálogo con Radio Panorama. En ese sentido, también se refirió a la situación de los trabajadores municipales y cuestionó los bajos salarios: “Hay empleados que cobran entre 40 y 90 mil pesos”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de mejorar las condiciones laborales.

Bustamante destacó que Frías cuenta con ventajas estratégicas para el desarrollo productivo. “Tenemos un Parque Industrial con todas las condiciones: está sobre un gasoducto, cuenta con buena calidad de agua, acceso a la Ruta 157, las vías del Belgrano Cargas y una central termoeléctrica. Están dadas todas las condiciones para que empresarios se radiquen y acompañen a los emprendedores locales”, afirmó.

Además, subrayó la ubicación geográfica de la ciudad como un punto clave para el crecimiento regional. “Frías está cerca de Catamarca, Tucumán, Córdoba y la capital santiagueña. Tiene una riqueza geográfica importante”, indicó.

Por otra parte, el candidato aseguró que los vecinos reclaman una mayor presencia del Estado municipal. “El vecino pide un municipio mucho más presente en el corto plazo, es urgente”, sostuvo. En esa línea, mencionó la situación de los comedores comunitarios, que —según indicó— demandan mayor financiamiento pese a que existen partidas presupuestarias aprobadas.

Finalmente, Bustamante planteó la necesidad de una actitud más activa por parte de la dirigencia. “No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que alguien venga a invertir. Tenemos que salir a golpear puertas, algo que ya hemos hecho, porque más que decir, hay que hacer”, concluyó.