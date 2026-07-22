Joaquín Benencia condenado a casi cinco años por intentos de homicidio

Joaquín Benencia ha sido condenado a 4 años y 10 meses de prisión por homicidio simple en grado de tentativa en Jujuy, donde cometió varios delitos entre 2024 y 2026.

Hoy 14:15

La Justicia jujeña ha dictado una condena de 4 años y 10 meses de prisión contra Joaquín Aldo Benencia, quien fue declarado autor penalmente responsable de múltiples delitos, incluyendo homicidio simple en grado de tentativa y robo simple. Esta sentencia fue emitida tras un juicio abreviado, donde el acusado admitió haber cometido los ilícitos en el periodo comprendido entre 2024 y 2026.

El fallo fue emitido por el juez penal Alejandro Máximo Gloss, en presencia del secretario Ricardo Almaraz. El magistrado ha ordenado que Benencia cumpla su condena en el Servicio Penitenciario provincial, asegurando así la ejecución efectiva de la pena impuesta.

El Ministerio Público Fiscal acusó a Benencia de varios delitos, siendo el primero de ellos el ocurrido el 7 de septiembre de 2024 en el barrio Alto Comedero. En ese momento, Benencia, en aparente estado de ebriedad y/o bajo los efectos de estupefacientes, amenazó a varias víctimas tras una disputa con un desconocido.

Posteriormente, se dirigió al domicilio de Leandro Castro, donde lo amenazó en presencia de un familiar. Este comportamiento agresivo continuó con un ataque a su medio hermano Kevin Leonel Mamani el 19 de mayo, donde Benencia lo agredió físicamente y le causó lesiones con un cuchillo.

Durante el incidente, la pareja de Mamani gritó pidiendo ayuda, lo que permitió que la víctima escapara a pesar de las heridas. Tras esta agresión, Benencia se dirigió a la casa de su hermana, Fátima Rocío Cari, donde intentó atacarla también con un cuchillo.

El último hecho que se le imputa ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando Benencia ingresó a la vivienda de Mariana Soledad Choque en Alto Comedero, forzando la puerta y robando dos garrafas de gas, lo que demuestra su comportamiento delictivo persistente.

Joaquín Aldo Benencia fue juzgado bajo la modalidad de Juicio Abreviado, tras un acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público de la Acusación, representado por María Laura Calderón.