Buscan desesperadamente a una gata que se perdió en el barrio Aeropuerto

El animal se extravió en las últimas horas y sus dueños solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrarla, ya que recibe tratamiento por convulsiones y debe tomar su medicación todos los días.

Hoy 14:53

Una familia inició una intensa búsqueda para dar con el paradero de su gata, que se perdió en el barrio Aeropuerto y requiere atención médica permanente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron a través de un aviso difundido en redes sociales, la mascota está medicada por convulsiones, por lo que necesita recibir su tratamiento todos los días, una situación que hace urgente su localización.

Los propietarios solicitaron la colaboración de los vecinos y pidieron que, en caso de haberla visto o tener información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato a los teléfonos 3854815808 o 3855307423.

Además, remarcaron que cualquier dato puede ser de gran ayuda para lograr que la gata regrese a su hogar y continúe con el tratamiento que necesita para preservar su salud.