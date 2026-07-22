Graves incidentes en la Comisaría Sexta obligaron al traslado de 39 detenidos

Una situación de tensión se registró en la dependencia policial, donde quemaron colchones, bloquearon el ingreso y obligaron a desplegar un operativo con Infantería, Bomberos, y unidades tácticas.

Hoy 08:42

Momentos de máxima tensión se vivieron anoche en la Comisaría Sexta, donde se registraron graves incidentes protagonizados por personas que se encontraban alojadas en la dependencia policial.

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Según la información brindada, en el lugar había 39 detenidos, quienes habrían quemado al menos cuatro colchones y trabado el ingreso principal, generado una situación de riesgo dentro del edificio. Además, se indicó que también habrían manipulado corriente eléctrica durante el episodio.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un importante operativo policial con la intervención de Infantería, que ingresó al sector y logró reducir a los involucrados.

También trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos de la Policía, personal del SEASE 107, unidades tácticas motorizadas y móviles de distintas comisarías de la ciudad.

Fuentes policiales informaron que la situación fue controlada en cuestiones de minutos. En ese marco, lograron sofocar el fuego provocado por colchones y colchas, primero desde la parte baja del edificio y luego desde el techo.

Tras el operativo, los 39 detenidos fueron retirados de la Comisaría Sexta y trasladados al Centro Único de Detenidos y a otras dependencias policiales de Capital y La Banda.