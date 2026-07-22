"No hay un lugar en el mundo donde un gobierno rompa todo lo que hizo el gobierno anterior"

Así lo expresó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:25

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que la falta de continuidad en las políticas públicas desalienta inversiones y advirtió que “no hay un lugar en el mundo donde un gobierno rompa todo lo que hizo el anterior”, al analizar el escenario económico actual en su columna de este miércoles en Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, se refirió al reciente informe de Moody's, que mejoró la calificación del país pero encendió una alerta por el contexto electoral del próximo año. Según explicó, el temor de los mercados está vinculado a la posibilidad de un giro hacia políticas más intervencionistas.

“Si cada gobierno cambia todo, nadie viene a invertir”, sostuvo, al tiempo que remarcó que una de las claves para la estabilidad es que el Banco Central se enfoque exclusivamente en sostener el superávit fiscal y evitar la emisión para gastos corrientes.

Granados también cuestionó las expropiaciones realizadas en el país y puso como ejemplo los casos de Aerolíneas Argentinas y YPF. Señaló que este tipo de decisiones suelen derivar en litigios internacionales con costos millonarios. “Esto te marca que no podés expropiar porque sí, aun cuando haya una ley, porque después vas a juicio”, advirtió.

Por otro lado, el economista hizo referencia a lo que definió como una “campaña antiargentina” tras la última final del Mundial, al señalar que existe una mirada crítica hacia el país desde el exterior.

“Nadie entiende a la Argentina, cómo con tantas crisis llegamos a tres finales en los últimos cuatro mundiales, mientras otros países más organizados no lo logran”, expresó. Según su visión, esa situación genera cierta “bronca” en otras naciones.

Finalmente, agregó que en América Latina esa percepción negativa es más marcada: “Nos odian, en especial al porteño, aunque quizás no tanto en el interior, pero en general nos ubican a todos en el mismo lugar”, concluyó.