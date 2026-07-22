Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:03

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 23 de julio:

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Libertad, Amamá y Santa Lucía (dpto. Moreno)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendido entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio) y a las localidades de Pampa de Los Guanacos (dpto. Copo) y Garza (dpto. Sarmiento).

Viernes 24 de julio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Tradición de la ciudad Capital (sobre Av. Colón (S) y Av. Solís) y a las localidades de Clodomira, Siete Arboles, Rumioj, Esquina Pozo, Negra Muerta y Palmares (dpto. Banda), La Aguada y El Naranjito (dpto. Río Hondo)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Tapso (dpto. Guasayán), Puesto del Medio y Manogasta (dptos. Capital y Silípica)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Garza y sus zonas rurales aledañas

14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Santo Lugares y Las Delicias (dpto. Alberdi y Pellegrini).