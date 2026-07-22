Rescatistas salvan a Doni, el perro atrapado entre cables eléctricos

Doni, un perro que quedó atrapado entre cables eléctricos tras saltar de una terraza, fue rescatado con éxito por un grupo de valientes ciudadanos en El Coca, Orellana.

Hoy 10:21

Un rescate heroico tuvo lugar en El Coca, provincia de Orellana, cuando un perro llamado Doni quedó atrapado entre cables eléctricos tras lanzarse desde la terraza de una vivienda. Este incidente ocurrió el pasado domingo 10 de mayo y rápidamente se convirtió en un tema candente entre los vecinos y usuarios de redes sociales, quienes apodaron al animal como “Perro Araña”.

Según el relato del propietario de Doni, el perro estuvo ladrando durante varios minutos antes de realizar un salto inesperado. Lamentablemente, el can terminó enredado en el tendido eléctrico, quedando suspendido a varios metros de altura, lo que generó una gran preocupación en la comunidad.

Para llevar a cabo el rescate del perro, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, el conductor de una volqueta y el dueño de Doni se unieron en un operativo improvisado. El conductor acercó su vehículo para facilitar el acceso, mientras que el técnico instaló una escalera junto a los cables eléctricos.

El propietario de Doni subió con cautela para alcanzar al perro, mientras una tercera persona sostenía la escalera desde abajo. Después de varios minutos de intensa tensión, el can fue rescatado sano y salvo, lo que provocó una oleada de alivio entre los presentes.

Las imágenes del rescate de Doni comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando reacciones de sorpresa y admiración entre los usuarios. Muchos usuarios elogiaron la solidaridad y la rápida respuesta de los involucrados, lo que evitó que el animal sufriera una caída o una descarga eléctrica.

Afortunadamente, Doni no presentó heridas graves y ya se encuentra nuevamente en su hogar con su familia, lo que cierra un capítulo emocionante en esta historia de valentía y colaboración comunitaria.