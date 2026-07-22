Se definieron los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El Torneo Anual de Primera División de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tiene definidos los cruces de los cuartos de final. Los partidos de ida se disputarán este domingo 26 de julio, con cuatro encuentros que comenzarán a las 16, mientras que el duelo entre Vélez Sársfield de San Ramón e Independiente de Fernández aún debe ser confirmado.

Uno de los cruces tendrá como protagonistas a Estudiantes y Unión Santiago. El conjunto Tricolor visitará al elenco capitalino este domingo, desde las 16, en el partido de ida de una serie que promete ser una de las más atractivas de esta instancia.

Además, Agua y Energía recibirá a Central Argentino de La Banda, mientras que Atlético Forres será local ante Central Córdoba. Ambos encuentros también se disputarán el domingo 26 de julio, desde las 16.

El cuarto cruce de los cuartos de final será protagonizado por Vélez Sársfield de San Ramón e Independiente de Fernández, aunque el día y horario del encuentro todavía se encuentran a confirmar.

Los cruces de cuartos de final

Estudiantes vs. Unión Santiago .

. Agua y Energía vs. Central Argentino .

. Atlético Forres vs. Central Córdoba .

. Vélez Sársfield (San Ramón) vs. Independiente (Fernández).

Los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Anual de Primera División se disputarán el viernes 31 de julio. Luego, los cuatro equipos que avancen se enfrentarán en las semifinales, programadas para el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto.

También están definidos los cuartos de final de la Reserva

En el Torneo Anual de Reserva también quedaron establecidos los cruces de cuartos de final. Las series serán protagonizadas por Independiente de Beltrán ante Comercio, Independiente de Fernández frente a Estudiantes, Unión Santiago contra Sarmiento de La Banda y Central Argentino de La Banda ante Vélez Sársfield de San Ramón.

Los cruces de Reserva