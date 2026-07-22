Noelia Pace llega al Teatro 25 de Mayo con su espectáculo “Mediumnidad”

La reconocida médium argentina se presentará este domingo 27 de julio en Santiago del Estero con una experiencia teatral y espiritual. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Norteticket.

Hoy 12:01

La médium Noelia Pace llega a Santiago del Estero para presentar su espectáculo “Mediumnidad”, una propuesta teatral y espiritual que invita al público a vivir una experiencia profunda, sensible y transformadora.

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La función será este domingo 27 de julio en el Teatro 25 de Mayo, donde Pace compartirá una puesta que combina conexión espiritual, emoción y reflexión, en un encuentro pensado para quienes buscan abrirse a una vivencia distinta.

Bajo la premisa “Las almas conectan. El espíritu sana”, el espectáculo propone un recorrido donde el público no solo presencia, sino que también siente y vibra junto a las almas. Según la presentación de la experiencia, la mediumnidad se plantea como un espacio para comprender que la muerte no es un final, sino una transformación constante de la energía.

Durante la función, Noelia Pace trabaja con herramientas de conexión individual y grupal, abordando temas como el procesamiento del duelo, las señales del más allá, la conexión espiritual y la sanación emocional.

Pace es médium, tarotóloga y escritora argentina, y fue pionera en llevar la mediumnidad a las salas teatrales. Desde 2021 recorre Argentina, América y Europa con una propuesta que combina espiritualidad, reflexión y sanación.

Además, publicó libros como “Transmutar”, “Sanando”, “Tarot en tu Ser” y “Sesión Abierta”, y recibió distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Faro de Oro, el Martín Fierro Federal, el Premio Estrella de Mar y el Martín Fierro Teatro 2025.

Las entradas para disfrutar de “Mediumnidad” en el Teatro 25 de Mayo ya se encuentran disponibles en Norteticket.