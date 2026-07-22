El Regional Federal Amateur 2026/27 ya tiene fecha de inicio

El certamen comenzará el domingo 30 de agosto y tendrá como premio cuatro plazas al Torneo Federal A y otras cuatro al Torneo Argentino del Interior 2027.

Hoy 11:13

El Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 ya tiene fecha confirmada para su inicio. La competencia comenzará el domingo 30 de agosto y volverá a reunir a equipos de distintas regiones del país en busca de los ascensos a las categorías superiores del fútbol argentino.

En esta edición, el certamen tendrá un atractivo especial, ya que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027, la tercera categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

Además, habrá otros cuatro ascensos al Torneo Argentino del Interior 2027, por lo que serán ocho los equipos que conseguirán subir de categoría al finalizar la competencia.

El torneo será una nueva oportunidad para los clubes del interior que buscarán dar el salto y avanzar en la estructura del fútbol argentino. Con el inicio previsto para el 30 de agosto, los equipos ya comienzan a prepararse para una competencia que promete ser intensa y que tendrá importantes premios deportivos en juego.