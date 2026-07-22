Olivia Rodrigo cuestionó las leyes contra el aborto en EEUU: "No son pro vida, son pro control"

La cantante habló sobre las restricciones al acceso al aborto durante una charla con el Center for Reproductive Rights y reafirmó su apoyo a los derechos reproductivos.

Hoy 11:19

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo volvió a utilizar su plataforma pública para pronunciarse sobre el debate del aborto en Estados Unidos y afirmó que las prohibiciones vigentes en distintos estados no deberían definirse como políticas “pro vida”, sino como medidas de “control” sobre las mujeres.

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La artista realizó estas declaraciones durante una conversación con representantes del Center for Reproductive Rights, en el marco de la previa a la primera edición de su festival femenino Daisy Chain Fields Festival.

Durante el intercambio, Rodrigo consultó a Autumn Katz, directora asociada de la organización, sobre las experiencias de las personas que viven en estados con restricciones al acceso al aborto. Katz describió la situación como “brutal” y relató casos de mujeres que, según explicó, sufrieron complicaciones médicas debido a las limitaciones impuestas por las leyes estatales.

Uno de los ejemplos mencionados fue el de una mujer que habría desarrollado sepsis y pasado tres días en terapia intensiva debido a dificultades para acceder a atención médica relacionada con el embarazo.

Ante ese relato, Rodrigo sostuvo que “no parece muy pro vida” provocar daños prolongados en la salud de las mujeres y afirmó que las prohibiciones del aborto son, en su opinión, medidas “pro control”.

El debate se produce luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022 que anuló el precedente conocido como Roe v. Wade, que durante décadas había reconocido el derecho constitucional al aborto a nivel federal. Tras ese fallo, distintos estados implementaron nuevas restricciones y prohibiciones.

Según el informe citado, actualmente varios estados mantienen prohibiciones amplias del procedimiento, mientras otros establecen límites estrictos desde las primeras semanas de embarazo.

Rodrigo ha expresado en varias ocasiones su apoyo a los derechos reproductivos. En 2024 impulsó una iniciativa destinada a apoyar a mujeres y personas que buscan acceso a servicios de salud reproductiva, y anunció que parte de los ingresos de su gira mundial Guts World Tour serían destinados a esa causa.

Además, durante presentaciones en Missouri —uno de los estados con fuertes restricciones al aborto— entregó kits con anticonceptivos de emergencia, preservativos e información sobre acceso a servicios de salud.

Su próximo festival, Daisy Chain Fields, contará con la participación de artistas como Stevie Nicks, Chappell Roan, Bikini Kill, Doechii, Mitski, The Breeders y Garbage, entre otros. Parte de las ganancias del evento será destinada a organizaciones como Planned Parenthood y el Johns Hopkins Center for Indigenous Health.

Olivia Rodrigo