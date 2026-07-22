Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUL 2026 | 13º
X
País

El Gobierno recibió al nuevo nuncio apostólico en medio de la expectativa por una visita del papa León XIV

Monseñor Michael Wallace Banach llegó a la Argentina como nuevo representante diplomático de la Santa Sede. En los próximos días presentará sus cartas credenciales y comenzará formalmente su misión en el país.

Hoy 11:21

El Gobierno recibió al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en medio de la expectativa por la eventual visita del papa León XIV al país. El representante diplomático de la Santa Sede arribó a Buenos Aires y fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Cancillería sostienen que Banach presentará en los próximos días las copias de cartas credenciales ante Quirno y luego las cartas credenciales ante el presidente Javier Milei. En el Palacio San Martín remarcan que todavía no hay fechas definidas y que se seguirá el protocolo habitual para la llegada de nuevos embajadores acreditados ante la Argentina.

El arribo del nuncio se da en un momento de especial sensibilidad diplomática y religiosa. En la Casa Rosada miran su llegada como un paso institucional relevante para avanzar en la coordinación con la Santa Sede y con la Iglesia argentina ante la posibilidad de que León XIV viaje a la Argentina durante noviembre.

Banach fue designado por el Papa como embajador del Vaticano ante la Argentina y llega para reemplazar a Miroslaw Adamczyk, que fue destinado a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania. Su desembarco abre una nueva etapa de diálogo formal entre la Nunciatura, el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Graves incidentes en la Comisaría Sexta obligaron al traslado de 39 detenidos
  2. 2. Amenazó a su pareja con un cuchillo, intentó escapar de la Policía y fue detenido
  3. 3. Herrera: interceptaron una camioneta y descubrieron que tenía pedido de captura vigente por robo
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 22 de julio de 2026: el frío volverá a ser protagonista, con una mínima de 6°C
  5. 5. Tragedia vial en Pozuelos: un motociclista murió tras chocar de frente contra un auto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT