Incidentes en la Comisaría Sexta: "Hay superpoblación de personas privadas de su libertad"

El abogado penalista Juan José Sain atribuyó la situación a la superpoblación en las dependencias policiales, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 09:58

Luego de que se vivieran episodios de extrema tensión en la Comisaría Sexta, donde una serie de incidentes obligó a desplegar un importante operativo de seguridad y derivó en el traslado de 39 detenidos el abogado penalista Juan José Sain, en diálogo con Radio Panorama, analizó la problemática y vinculó este tipo de hechos con la superpoblación de personas privadas de la libertad en comisarías.

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“Puede suceder por la superpoblación de detenidos en las comisarías, pero hay que conocer la clase de situación que se vive particularmente en cada una”, señaló.

El letrado sostuvo que el problema no debe atribuirse al Poder Judicial, sino a una cuestión estructural vinculada al alojamiento de detenidos. “Para mí no es un problema que dependa del Superior Tribunal ni de las cámaras, sino una situación que deriva del hacinamiento de las personas privadas de la libertad”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de implementar un mayor control sobre la cantidad de personas alojadas y cuestionó el impacto del actual funcionamiento del sistema penal.

“Faltaría una suerte de control poblacional. El sistema que fue implementado en Santiago del Estero era justamente para evitar no solo la mora en los procesos penales sino también la cantidad de personas privadas de la libertad, pero se ve que ha resultado por el contrario”, afirmó.

Según Sain, la cantidad de detenidos en la provincia habría aumentado de manera significativa y vinculó esa situación con una aplicación más restrictiva de la prisión preventiva.

“Se ha quintuplicado la cantidad de presos en la provincia y no necesariamente por el crecimiento de la ciudadanía, sino por un error estratégico. El excesivo celo en la privación de la libertad del Ministerio Público Fiscal ha llevado a esta situación de colapso en el alojamiento de los prevenidos”, sostuvo.

El abogado consideró que alojar 39 detenidos en una comisaría representa una situación límite. “Hablar de 39 presos en cualquier comisaría de la provincia es una barbaridad, existe un error de aplicación de método”, manifestó.

Finalmente, remarcó que la prisión preventiva debería mantenerse como una medida excepcional y no como una regla general. “El sistema está hecho para que la privación de la libertad sea una excepción y no la regla, ahora está funcionando al revés y aumenta exponencialmente el número de detenidos”, concluyó.