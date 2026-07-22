Lanús busca sacar ventaja ante Cienciano y dar el primer paso hacia el bicampeonato

El Granate recibe al conjunto peruano desde las 21:30, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Mauricio Pellegrino, vigente campeón del certamen quiere comenzar con el pie derecho su camino hacia una nueva consagración internacional.

Hoy 10:35

Lanús iniciará este miércoles su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Cienciano de Perú, desde las 21:30, en el Estadio Ciudad de Lanús. El Granate buscará conseguir una ventaja en el partido de ida para encaminar su clasificación y mantener vivo el sueño de conquistar el torneo por segundo año consecutivo.

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El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegó a esta instancia luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, donde terminó tercero en el Grupo G con nueve puntos. El conjunto argentino quedó por detrás de Liga de Quito y Mirassol, pero ahora tendrá una nueva oportunidad internacional y buscará defender la corona obtenida en 2025.

Por su parte, Cienciano accedió a los playoffs tras finalizar segundo en el Grupo B de la Sudamericana, con ocho unidades. El equipo peruano fue superado únicamente por Atlético Mineiro, que sumó diez puntos, y terminó por encima de Juventud de Uruguay y Puerto Cabello.

En el plano local, el conjunto peruano no tuvo el mejor comienzo y perdió 3-1 como local ante Melgar por la primera fecha del Apertura de Perú. Ahora intentará dar el golpe en territorio argentino y llegar con vida al partido de vuelta.

El probable once de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

La posible formación de Cienciano

Italo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

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