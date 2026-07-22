Se definieron los finalistas del Apertura de Inferiores y el Clausura ya tiene fecha de inicio

Las finales se jugarán este domingo 26 de julio por la mañana, en el estadio Alfredo Terrera.

Hoy 11:29

Ya están definidos los finalistas del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas “Dr. Gerardo Zamora” de la Liga Santiagueña de Fútbol. Luego de disputarse las semifinales, Central Córdoba se metió en las definiciones de las cuatro categorías, mientras que Unión Santiago alcanzó la final en tres divisiones.

Las finales se jugarán este domingo 26 de julio por la mañana, en el estadio Alfredo Terrera, donde se definirán los campeones del Torneo Apertura en las categorías Séptima, Octava, Novena y Décima División.

Así serán las finales

Séptima División: Central Córdoba vs. Unión Santiago.

Central Córdoba vs. Unión Santiago. Octava División: Central Córdoba vs. Unión Santiago.

Central Córdoba vs. Unión Santiago. Novena División: Central Córdoba vs. Unión Santiago.

Central Córdoba vs. Unión Santiago. Décima División: Central Córdoba vs. Sarmiento.

Cómo fueron las semifinales

En Séptima División, Central Córdoba igualó 0-0 ante Comercio y se impuso 10-9 en los penales, mientras que Unión Santiago derrotó 2-0 a Mitre.

En Octava, Unión Santiago empató 0-0 con Independiente de Beltrán y ganó 5-4 en la definición desde los doce pasos. En la otra semifinal, Central Córdoba venció 1-0 a Mitre Amarillo.

Por su parte, en Novena División, Central Córdoba superó 3-1 a Mitre Amarillo, mientras que Unión Santiago derrotó 1-0 a Mitre Negro.

Finalmente, en Décima División, Central Córdoba le ganó 2-1 a Sportivo Fernández y Sarmiento goleó 4-0 a Mitre Amarillo para meterse en la definición.

Una vez finalizadas las finales del Apertura, las categorías formativas de la Liga Santiagueña comenzarán a prepararse para el próximo desafío. El Torneo Clausura de las Divisiones Formativas dará inicio el sábado 1 de agosto.