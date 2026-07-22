Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUL 2026 | 13º
X
Somos Deporte

Se definieron los finalistas del Apertura de Inferiores y el Clausura ya tiene fecha de inicio

Las finales se jugarán este domingo 26 de julio por la mañana, en el estadio Alfredo Terrera.

Hoy 11:29
Divisiones inferiores

Ya están definidos los finalistas del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas “Dr. Gerardo Zamora” de la Liga Santiagueña de Fútbol. Luego de disputarse las semifinales, Central Córdoba se metió en las definiciones de las cuatro categorías, mientras que Unión Santiago alcanzó la final en tres divisiones.

Las finales se jugarán este domingo 26 de julio por la mañana, en el estadio Alfredo Terrera, donde se definirán los campeones del Torneo Apertura en las categorías Séptima, Octava, Novena y Décima División.

Así serán las finales

  • Séptima División: Central Córdoba vs. Unión Santiago.
  • Octava División: Central Córdoba vs. Unión Santiago.
  • Novena División: Central Córdoba vs. Unión Santiago.
  • Décima División: Central Córdoba vs. Sarmiento.

Cómo fueron las semifinales

En Séptima División, Central Córdoba igualó 0-0 ante Comercio y se impuso 10-9 en los penales, mientras que Unión Santiago derrotó 2-0 a Mitre.

En Octava, Unión Santiago empató 0-0 con Independiente de Beltrán y ganó 5-4 en la definición desde los doce pasos. En la otra semifinal, Central Córdoba venció 1-0 a Mitre Amarillo.

Por su parte, en Novena División, Central Córdoba superó 3-1 a Mitre Amarillo, mientras que Unión Santiago derrotó 1-0 a Mitre Negro.

Finalmente, en Décima División, Central Córdoba le ganó 2-1 a Sportivo Fernández y Sarmiento goleó 4-0 a Mitre Amarillo para meterse en la definición.

Una vez finalizadas las finales del Apertura, las categorías formativas de la Liga Santiagueña comenzarán a prepararse para el próximo desafío. El Torneo Clausura de las Divisiones Formativas dará inicio el sábado 1 de agosto.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Graves incidentes en la Comisaría Sexta obligaron al traslado de 39 detenidos
  2. 2. Amenazó a su pareja con un cuchillo, intentó escapar de la Policía y fue detenido
  3. 3. Herrera: interceptaron una camioneta y descubrieron que tenía pedido de captura vigente por robo
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 22 de julio de 2026: el frío volverá a ser protagonista, con una mínima de 6°C
  5. 5. Tragedia vial en Pozuelos: un motociclista murió tras chocar de frente contra un auto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT