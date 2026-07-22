Tras la campaña contra la Argentina, Javier Milei publicó un sugestivo mensaje sobre "los enemigos"

El Presidente compartió una cita sobre tener "enemigos" y la acompañó con una aclaración sobre su autoría. La publicación se dio en un contexto marcado por la campaña de críticas que se viralizó en redes sociales durante la Copa del Mundo.
En medio de la controversia por la ola de mensajes contra la Argentina que se multiplicó durante el Mundial, el presidente Javier Milei publicó este miércoles una frase atribuida a Winston Churchill que fue interpretada como una referencia al clima de confrontación que rodeó al país durante las últimas semanas.
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"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life" ("¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez defendiste algo en tu vida"), escribió el mandatario en su cuenta de X. A continuación agregó una posdata en la que aclaró que algunos adjudican la cita al escritor francés Victor Hugo y que Churchill solo la habría popularizado en una versión actualizada.
El mensaje llegó pocos días después de que finalizara el Mundial, atravesado por una intensa disputa en redes sociales en torno a la Selección argentina y al país. Durante el torneo se registró una fuerte circulación de publicaciones con acusaciones de racismo, xenofobia y violencia, impulsadas por usuarios, influencers y cuentas de distintos países, lo que derivó en una campaña de gran alcance internacional.
Si bien el Presidente no hizo una referencia explícita a ese episodio, la publicación se inscribe en un contexto en el que desde el oficialismo vienen denunciando una ofensiva contra la imagen de la Argentina. Funcionarios y dirigentes libertarios sostuvieron en los últimos días que el país fue blanco de una campaña de desprestigio que excedió lo deportivo y que buscó instalar una narrativa negativa sobre los argentinos.
Javier Milei compartió además en su cuenta de X una publicación del escritor y analista Agustín Laje. El mandatario acompañó el mensaje con la frase "ABSOLUTAMENTE CIERTO", en respaldo a las acusaciones contra el kirchnerismo por su presunta responsabilidad en la difusión de discursos que, según el posteo, contribuyeron a instalar una mirada negativa sobre el país.
En la publicación retuiteada por Milei, Laje sostuvo que el kirchnerismo fue "una pieza fundamental" de la campaña antiargentina y lo acusó de haber validado el "wokismo" que luego habría señalado a los argentinos como racistas, de cuestionar a los jugadores de la Selección por su origen social, de promover el rechazo contra Lionel Messi y de instalar la idea de que los triunfos del equipo nacional se debieron a supuestos favores arbitrales y de la FIFA. El mensaje se suma a la serie de intervenciones del oficialismo en torno a la controversia que se instaló durante el Mundial.