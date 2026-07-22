Entre los mejores del mundo: el santiagueño Jahir Elías brilló en Australia y llegó a la final del Mundial de BMX

El piloto santiagueño tuvo una actuación histórica en el Campeonato Mundial de BMX Racing UCI 2026 y finalizó octavo en la categoría Cruceros 12 años. Nicolás Stancampiano también representa a Santiago del Estero y tendrá una nueva competencia el próximo sábado.

Hoy 13:00

El santiagueño Jahir Elías tuvo una destacada actuación en el Campeonato Mundial de BMX Racing UCI 2026, que se disputa en el Centro de BMX de Brisbane, ubicado en el Complejo Deportivo Sleeman de Queensland, Australia. El rider argentino logró meterse en la gran final y terminó en el octavo puesto de la categoría Cruceros 12 años.

Elías protagonizó un gran recorrido en la competencia internacional, ya que logró superar las instancias de cuartos de final y semifinales para acceder a la definición. De esta manera, quedó entre los mejores pilotos del mundo de su categoría y representó de gran manera a Santiago del Estero y a la Argentina.

El Mundial reúne a más de 3.000 ciclistas de distintos países y cuenta con una importante presencia de pilotos sudamericanos. En ese contexto, la actuación de Jahir Elías se convirtió en una de las grandes noticias para el BMX santiagueño, al alcanzar una final en un escenario de máxima exigencia internacional.

Por su parte, el también santiagueño Nicolás Stancampiano compitió en la categoría Cruceros 15-16 años, aunque no pudo superar las mangas clasificatorias. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad en el certamen, ya que volverá a competir el próximo sábado en la categoría Boys de 16 años.

Con la presencia de ambos representantes, el BMX de Santiago del Estero vuelve a tener protagonismo en una de las competencias más importantes del calendario mundial. Jahir Elías y Nicolás Stancampiano llevan la bandera de la provincia y de la Argentina en Australia, con el orgullo de representar al deporte santiagueño en la elite internacional.