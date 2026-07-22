Elías Suárez recibió al ministro de Producción de Chaco en Casa de Gobierno

El gobernador Elías Suárez recibió en Casa de Gobierno al ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, para coordinar acciones vinculadas al control forestal, la producción y la protección ambiental.

Hoy 14:12

El gobernador Elías Suárez recibió este miércoles en Casa de Gobierno al ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, quien se encuentra en Santiago del Estero para articular con las autoridades locales acciones que permitan avanzar en una agenda común para el desarrollo productivo regional.

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Del encuentro también participaron funcionarios de las áreas de Producción y Desarrollo Forestal de ambas provincias. Por Chaco estuvieron el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Walter García. Por Santiago del Estero participaron el ministro de Producción, Néstor Machado; el subsecretario de Recursos Naturales y Tierras, Ángel Íñíguez, y la directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli.

En referencia al encuentro, Machado destacó este encuentro que “da continuidad al trabajo iniciado durante el encuentro de gobernadores realizado en la provincia del Chaco, donde se acordó impulsar acciones conjuntas en temas productivos de interés común”.

En ese sentido, señaló que los equipos técnicos de ambas jurisdicciones avanzan en el análisis de mecanismos para fortalecer el control forestal y otros aspectos estratégicos para el desarrollo de la región.

Por su parte, Dudik consideró como un hecho trascendente para ambas provincias poder trabajar de manera coordinada sobre problemáticas vinculadas a la producción, tales como las plagas, el transporte y el aprovechamiento forestal que trascienden los límites provinciales.

Por este motivo, dijo “es fundamental avanzar en la unificación de criterios sobre control, fiscalización, trazabilidad y protección ambiental”.

Asimismo, indicó que “esta instancia constituye el primer paso de una agenda regional que también contempla el tratamiento de temas como el uso de herbicidas hormonales, el manejo de plagas, el fortalecimiento de la cadena algodonera y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción”. “El trabajo conjunto entre ambas provincias permitirá generar mejores condiciones para el crecimiento del sector productivo, con beneficios directos para los productores y el desarrollo sostenible de la región”, agregó.