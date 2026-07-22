El once que prepara Coudet en River para recibir a Barracas, con Montiel y Otamendi

Luego de la dura eliminación ante Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina, River ya pone el foco en el debut del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Coudet recibirá a Barracas Central el próximo sábado y el entrenador ya comienza a definir el once, aunque no podrá estar en el banco de suplentes debido a la sanción que recibió tras la final del Torneo Apertura.

La principal novedad pasa por la posible presencia de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, quienes estuvieron concentrados con la Selección Argentina durante el último mes y disputaron la final del Mundial. La decisión final dependerá de la condición física de ambos, pero el cuerpo técnico espera poder contar con los dos defensores desde el arranque.

En el arco, Santiago Beltrán volvería a ser el elegido. La defensa estaría conformada por Montiel, Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, una línea de mucha experiencia que Coudet pretende consolidar como la titular durante el segundo semestre.

En el mediocampo, las pocas variantes que tiene el plantel tras la separación de diez jugadores llevarían al entrenador a repetir la fórmula. Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván serían los elegidos para ocupar la mitad de la cancha, por delante de los juveniles Lucas Silva y Lautaro Pereyra, además del recién llegado Mauro Arambarri.

En el ataque, la única certeza sería la presencia de Facundo Colidio. A su lado, el entrenador mantiene una duda entre Rafael Santos Borré, autor del único gol ante Aldosivi, y Joaquín Freitas. Por su parte, Lucas Beltrán podría comenzar el partido en el banco de suplentes, ya que todavía no se encuentra en óptimas condiciones físicas para ser titular.

De esta manera, el probable equipo de River para recibir a Barracas Central sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré o Joaquín Freitas.