Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUL 2026 | 11º
X
WhatsApp

El Centro de Jubilados Tradición organiza un viaje turístico a Merlo para septiembre

La estadía comprenderá los días 13, 14 y 15 de septiembre, mientras que el regreso está programado para el 16 de septiembre, luego del desayuno.

Hoy 10:02
Merlo

El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición invitó a sus socios, jubilados y público interesado a participar de un viaje turístico a la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, con salida prevista para el 12 de septiembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La estadía comprenderá los días 13, 14 y 15 de septiembre, mientras que el regreso está programado para el 16 de septiembre, luego del desayuno. 

El paquete incluye pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) y un cronograma de actividades recreativas con una fiesta de disfraces, una función de teatro y un día de campo, todo incluido.

Los interesados pueden solicitar informes e inscribirse en la sede de la institución, ubicada en Patrocinia Díaz 650, barrio Tradición, de lunes a jueves, de 9 a 11. Para reservar un lugar se debe realizar una seña mínima, mientras que el saldo deberá estar cancelado una semana antes de la fecha de salida.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Graves incidentes en la Comisaría Sexta obligaron al traslado de 39 detenidos
  2. 2. Herrera: interceptaron una camioneta y descubrieron que tenía pedido de captura vigente por robo
  3. 3. Amenazó a su pareja con un cuchillo, intentó escapar de la Policía y fue detenido
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 22 de julio de 2026: el frío volverá a ser protagonista, con una mínima de 6°C
  5. 5. Caso Furth Automotores: la estafa superaría los $300 millones y se esperan nuevas imputaciones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT