El Centro de Jubilados Tradición organiza un viaje turístico a Merlo para septiembre

La estadía comprenderá los días 13, 14 y 15 de septiembre, mientras que el regreso está programado para el 16 de septiembre, luego del desayuno.

Hoy 10:02

El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición invitó a sus socios, jubilados y público interesado a participar de un viaje turístico a la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, con salida prevista para el 12 de septiembre.

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La estadía comprenderá los días 13, 14 y 15 de septiembre, mientras que el regreso está programado para el 16 de septiembre, luego del desayuno.

El paquete incluye pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) y un cronograma de actividades recreativas con una fiesta de disfraces, una función de teatro y un día de campo, todo incluido.

Los interesados pueden solicitar informes e inscribirse en la sede de la institución, ubicada en Patrocinia Díaz 650, barrio Tradición, de lunes a jueves, de 9 a 11. Para reservar un lugar se debe realizar una seña mínima, mientras que el saldo deberá estar cancelado una semana antes de la fecha de salida.