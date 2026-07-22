Carlos Fara analizó el escenario político tras el Mundial: "El Gobierno no logró cambiar el clima social"

El analista político evaluó el escenario posterior al Mundial, el impacto del caso Adorni, la estrategia electoral del oficialismo rumbo a 2027 y la situación de una oposición que, según consideró, continúa fragmentada.

Hoy 11:03

El analista político Carlos Fara analizó el escenario político argentino tras la final del Mundial y sostuvo que el Gobierno nacional intenta recuperar la iniciativa luego del impacto que generó el caso Adorni, aunque advirtió que las principales preocupaciones de la sociedad continúan siendo la economía, el empleo y el poder adquisitivo.

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En diálogo con Radio Panorama, Fara explicó que la administración de Javier Milei busca "relanzarse" retomando el control de la agenda política a través del impulso de proyectos legislativos considerados estratégicos.

"Es una gestión que está tratando de relanzarse, tomando de vuelta el control de la agenda, sobre todo con impulso parlamentario de temas importantes para el Gobierno, como la reforma electoral, la reforma del Banco Central o la ley de propiedad privada", señaló.

Sin embargo, aclaró que, si bien esas iniciativas tienen relevancia institucional, no forman parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

"Son temas importantes políticamente para el Gobierno, pero no tienen en el corto plazo mucha incidencia en la opinión pública. Hoy la gente sigue angustiada por la posibilidad de perder el empleo y por el poder adquisitivo del salario", remarcó.

El clima tras el Mundial y la polémica contra Argentina

Consultado sobre la campaña de críticas que surgió contra Argentina luego de la final del Mundial, Fara consideró que existieron sectores interesados en alimentar esa discusión, aunque descartó teorías conspirativas sobre el partido decisivo.

"No creo que haya habido conspiraciones en la final, pero sí se generaron ciertas opiniones y algunos hechos lamentables no ayudaron. Vivimos en un mundo donde hay mucha pólvora disponible y alguien enciende un fósforo y termina haciendo estallar todo. Las redes sociales funcionan de esa manera", afirmó.

Respecto de las acusaciones de racismo dirigidas hacia los argentinos, sostuvo que se trata de un debate que requiere mayor contexto.

"No digo que en Argentina no haya racismo ni xenofobia, porque existen. Pero la pregunta es comparado con quién. ¿Es mucho o es poco respecto de otros países? Ese análisis muchas veces no se hace", expresó.

Además, consideró que la derrota en la final dejó un impacto emocional importante en la sociedad, que había depositado grandes expectativas en la Selección luego de eliminar a Inglaterra.

"Para mucha gente el partido con Inglaterra fue la verdadera final. En un contexto de fuerte pesimismo por la situación económica, había una enorme expectativa con la Selección. El post Mundial terminó devolviendo al Gobierno un clima de opinión pública que no le resulta favorable y no logró comprar tiempo con un mayor optimismo social", analizó.

La estrategia electoral de Milei para 2027

Fara también se refirió al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y afirmó que el presidente busca instalar desde ahora cuál será el eje de la futura discusión electoral.

"Lo que quiere hacer afirmando su propia candidatura es marcar que la discusión sea Milei sí o Milei no", explicó.

Según indicó, esa estrategia también apunta a ordenar al oficialismo y al PRO.

"Es una forma de decir hacia adentro que el candidato es Milei y que no hay otra discusión. Si el PRO quisiera presentar un candidato propio, eso abriría un debate que el Gobierno busca evitar. En ese contexto también se entiende el interés por eliminar las PASO", sostuvo.

Una oposición sin liderazgo consolidado

Al analizar el panorama opositor, Fara aseguró que el espacio todavía no encuentra una figura con capacidad de consolidar un liderazgo nacional.

"Hoy hay un solo candidato opositor claramente en la cancha, que es Axel Kicillof, pero no termina de entusiasmar demasiado ni siquiera a sus propias bases y tampoco logra proyectarse con fuerza fuera de la provincia de Buenos Aires", afirmó.

Por último, señaló que dentro del peronismo persiste una disputa de poder que todavía está lejos de resolverse.

"Lo que Cristina Fernández de Kirchner busca es no perder poder político dentro del propio peronismo. Esa discusión va para largo y, además, la incertidumbre sobre qué ocurrirá con las elecciones primarias sigue postergando las definiciones", concluyó.