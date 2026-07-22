Maddie Phillips suena para Marvel: rumores la ubican como posible Emma Frost en el reboot de X-Men

La actriz de Gen V estaría en la mira de Marvel Studios para interpretar a la icónica “Reina Blanca”. Su papel como telépata en la serie ya despierta entusiasmo entre los fans.

Hoy 08:23

Los rumores en torno al futuro del universo mutante de Marvel comienzan a tomar fuerza, y uno de los nombres que más resuena en las últimas horas es el de Maddie Phillips. Según versiones que circulan en redes y medios especializados, la actriz estaría en el radar de Marvel Studios para dar vida a Emma Frost en el esperado reboot de X-Men.

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Phillips, conocida por su papel en la serie Gen V, interpreta a Cate Dunlap, una telépata con habilidades para manipular la mente de los demás. Este personaje ha llevado a muchos fanáticos a considerar que su desempeño funciona casi como una “audición perfecta” para encarnar a Emma Frost, uno de los personajes más complejos y poderosos del universo mutante.

Maddie Phillips

Emma Frost, también conocida como la “Reina Blanca”, es una figura clave dentro de los cómics de Marvel, famosa por su inteligencia, manipulación y poderes psíquicos, además de su fuerte presencia dentro de los X-Men.

Si bien no hay confirmación oficial por parte de Marvel Studios, el entusiasmo de los fans no tardó en hacerse sentir en redes sociales, donde destacan la similitud entre ambos personajes y el potencial de Phillips para asumir el rol.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero el posible fichaje alimenta las expectativas en torno al futuro reboot de los mutantes, uno de los proyectos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel.