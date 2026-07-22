Incendios preocupantes en Ciudad Valdivia y estadio Martearena de Salta

Incendios registrados en Ciudad Valdivia y cerca del estadio Martearena en Salta han generado alarma entre los residentes, especialmente en un contexto de alerta por viento Zonda.

Hoy 16:13

El pasado viernes y sábado, incendios en Ciudad Valdivia y el estadio Martearena han suscitado una notable preocupación en la comunidad de Salta. Estos eventos ocurrieron en un momento crítico, ya que la ciudad se encontraba en alerta por viento Zonda, lo que incrementaba el riesgo de propagación de incendios.

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Flavio Peloc, representante de la Policía de Salta, confirmó que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas sobre ambos incidentes. Según Peloc, se disponen de imágenes de cámaras de seguridad que podrían resultar fundamentales para esclarecer los hechos.

En el caso del incendio en B° Ciudad Valdivia, las grabaciones muestran a un individuo que aparentemente inició el fuego en un descampado. Peloc indicó que “en las imágenes se ve un vehículo a una distancia considerable”, y el equipo de investigación se encuentra analizando los detalles para identificar a los responsables.

Respecto al incidente en el estadio Martearena, la investigación se centra en el análisis de videos de seguridad para identificar a quienes lanzaron pirotecnia en los alrededores del evento. Peloc aclaró que el humo en el estadio era resultado de bengalas utilizadas en una situación controlada, y no de un incendio.

Estos eventos resaltan la necesidad de una vigilancia constante en áreas propensas a incendios, especialmente en condiciones climáticas adversas. La comunidad está a la expectativa de los avances en la investigación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad es esencial para prevenir futuros incidentes. La identificación de los responsables de estos incendios es una prioridad para mantener la tranquilidad en Salta.