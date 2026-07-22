Confirmado: Ángel Correa será nuevo refuerzo de River

El delantero campeón del mundo, de 31 años, se despidió del plantel de Tigres y en las próximas horas viajará a Buenos Aires para convertirse en la sexta incorporación del equipo de Eduardo Coudet.

Hoy 17:02

La novela llegó a su fin. Ángel Correa será nuevo jugador de River y se convertirá en el sexto refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet en este mercado de pases. El delantero argentino, campeón del mundo con la Selección Argentina, ya se despidió del plantel de Tigres y en las próximas horas viajará rumbo a Buenos Aires.

La llegada del atacante de 31 años representa uno de los grandes movimientos del mercado de pases y también una operación histórica para el club de Núñez. Según trascendió, la transferencia será la más cara en la historia de River, una muestra de la fuerte apuesta de la dirigencia para reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

Correa había sido uno de los grandes objetivos de River durante las últimas semanas y las negociaciones atravesaron distintos momentos hasta llegar al acuerdo definitivo. Finalmente, el delantero decidió cambiar de aire y regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta del Millonario.

De esta manera, Ángel Correa se convertirá en la sexta incorporación de River en esta ventana de transferencias y se sumará a un plantel que busca recuperarse tras la eliminación de la Copa Argentina y afrontar con renovadas expectativas el inicio del Torneo Clausura.