Los candidatos del FCU mantuvieron un encuentro con vecinos del barrio Mama Antula Ampliación

Roger Elías Nediani, Miguel Estefán y Mariana Morales participaron de un encuentro barrial donde presentaron sus propuestas y escucharon los principales planteos de los residentes de ese sector de La Banda.

Hoy 17:43

Los candidatos del Frente Compromiso y Unidad (FCU) participaron de una reunión con vecinos del barrio Mama Antula Ampliación de la ciudad de La Banda, en el marco de las actividades de campaña de cara a las próximas elecciones municipales.

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El encuentro organizado por la Agrupación “Mariana Morales” se desarrolló el lunes por la tarde y contó con la participación del candidato a intendente, Ing. Roger Elías Nediani; el candidato a Defensor del Pueblo, Cont. Miguel Estefán; y la candidata a concejal, Dra. Mariana Morales.

En la reunión, los referentes del FCU compartieron su experiencia en la gestión municipal y presentaron los principales proyectos para los próximos años, haciendo hincapié en la continuidad de las políticas públicas orientadas al desarrollo urbano, el fortalecimiento de los servicios públicos y el acompañamiento permanente a los distintos barrios de La Banda.

Por su parte, el presidente de la junta vecinal, Juan Peralta, solicitó la recuperación de un espacio público que actualmente es utilizado por personas desaprensivas para arrojar basura y construir en el lugar un espacio deportivo y recreativo para el uso de los vecinos.

Finalmente, los candidatos agradecieron el acompañamiento de los vecinos y reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera cercana, promoviendo el diálogo y la participación ciudadana como ejes fundamentales de su proyecto de gobierno.