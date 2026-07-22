El Gobierno enviará una nueva Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el ingreso de dólares al sistema

Luis Caputo anunció que el proyecto será remitido al Congreso con cambios para brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan declarar y bancarizar sus ahorros en moneda extranjera.

Hoy 18:33

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno impulsará una nueva Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de reforzar el marco legal para los contribuyentes que decidan incorporar al sistema financiero los dólares que mantienen fuera de los bancos.

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El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa, donde el funcionario sostuvo que guardar dólares "debajo del colchón" representa una mala decisión económica, ya que la moneda estadounidense también pierde poder adquisitivo por efecto de la inflación en Estados Unidos.

Caputo explicó que la iniciativa mantiene el espíritu del proyecto aprobado anteriormente, aunque incorporará modificaciones para ofrecer mayor previsibilidad jurídica, especialmente ante la preocupación de especialistas tributarios por un eventual cambio de gobierno en los próximos años.

La decisión de presentar una nueva versión surgió tras los planteos de contadores y tributaristas, quienes advirtieron que la legislación vigente presenta aspectos que podrían generar incertidumbre para quienes adhieran al régimen.

Entre los cambios previstos, se modificarán los criterios para determinar las diferencias fiscales consideradas significativas, incorporando un umbral porcentual y un monto mínimo antes de excluir a un contribuyente del régimen. Además, se permitirá el ingreso de grandes contribuyentes, aunque estos no podrán exteriorizar dólares en efectivo.

El ministro también reconoció que el programa no alcanzó hasta ahora el nivel de adhesión esperado, una situación que se refleja en la estabilidad de los depósitos privados en dólares, que continúan rondando los USD 40.000 millones.

El Gobierno considera que la iniciativa es clave para aumentar la circulación de dinero en la economía y fomentar la inversión, ya que, según estimaciones del Banco Central, los argentinos mantienen alrededor de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero.

Durante la conferencia, Caputo insistió en que la intención oficial es transformar esos ahorros en recursos disponibles para financiar inversiones y ampliar el crédito, aunque evitó precisar qué volumen de fondos debería ingresar al sistema para considerar exitosa la medida.