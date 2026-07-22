Un devastador incendio forestal ya arrasó 32.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 1.200 personas en España

El fuego, que afecta a la provincia de Guadalajara, es considerado uno de los más complejos de los últimos años y continúa siendo combatido por cientos de bomberos en medio de una intensa ola de calor.

Hoy 19:31

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a España tras consumir 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de Madrid. El avance de las llamas obligó a evacuar preventivamente a más de 1.200 personas de unos 40 municipios.

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El siniestro comenzó el jueves pasado y es considerado por las autoridades como el incendio más complejo de la historia reciente del país, debido a las características del terreno y a las condiciones climáticas que favorecieron su rápida propagación.

Aunque el fuego continúa activo, las autoridades señalaron que la situación muestra signos de mejora y confían en poder estabilizar el incendio en las próximas horas si las condiciones meteorológicas acompañan.

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, destacó el despliegue "histórico" de recursos para combatir las llamas, con la participación de numerosos equipos de bomberos, brigadistas y medios terrestres y aéreos. Además, informó que algunos vecinos ya comenzaron a recibir autorización para regresar a sus viviendas.

Según explicaron las autoridades, el incendio se originó en una zona árida, con abundante vegetación baja y escasa población, factores que facilitaron la expansión del fuego sobre una amplia superficie.

En su visita al área afectada junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, García-Page también advirtió sobre los efectos del cambio climático y cuestionó a quienes minimizan su impacto, al considerar que las altas temperaturas y la sequía agravan el riesgo de incendios forestales.

Por su parte, Sánchez informó que España ya registró 22 grandes incendios en lo que va del año, una cifra que cuadruplica la del mismo período de 2025.

Datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) indican que 121.589 hectáreas fueron consumidas por el fuego en España durante 2026, mientras que el año pasado el país registró el peor balance de su historia reciente, con más de 393.000 hectáreas arrasadas por incendios forestales.