Mía Khalifa volvió a cargar contra la Selección argentina y se burló de Enzo Fernández

La ex actriz de cine para adultos publicó una imagen del mediocampista tras su expulsión en la final del Mundial y reavivó la polémica con los hinchas argentinos en las redes sociales.

Hoy 19:54

La polémica entre Mía Khalifa y los seguidores de la Selección argentina sumó un nuevo episodio después de la final del Mundial 2026. La influencer volvió a cuestionar al conjunto nacional y, en esta oportunidad, apuntó contra Enzo Fernández con una publicación en la red social X.

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Khalifa, que durante toda la Copa del Mundo expresó su apoyo a España, ya había protagonizado varios cruces en redes sociales por sus comentarios sobre el desempeño del seleccionado argentino y por sus críticas al arbitraje.

Durante la final, utilizó el término "VARgentina" para insinuar supuestos favoritismos arbitrales hacia el equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró haber apostado un millón de dólares al triunfo del conjunto español.

Además, sus publicaciones se sumaron a otras críticas difundidas por figuras internacionales, que cuestionaron a la Argentina tras el desenlace del torneo, generando una fuerte repercusión en las redes sociales.

En esta ocasión, la ex actriz compartió una imagen del tradicional festejo del "Topo Gigio" realizado por Enzo Fernández tras el empate frente a Inglaterra en semifinales, junto a otra fotografía del momento en que recibió la tarjeta roja durante la final frente a España, luego de una infracción sobre Pau Cubarsí.

Aunque no agregó ningún comentario, la comparación fue interpretada por los usuarios como una burla hacia el futbolista y la Selección argentina, lo que provocó una catarata de respuestas de hinchas argentinos.

Entre las reacciones, numerosos usuarios acusaron a Khalifa de mantener una actitud provocadora y de mostrarse obsesionada con Argentina, mientras otros defendieron al mediocampista y minimizaron la publicación al señalar que el Mundial ya había terminado.