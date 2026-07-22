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De Santiago Lawn Tennis Club a Europa: Augusto Rimini cumplirá el sueño de jugar en Francia

El pilar derecho santiagueño, de apenas 18 años, se convirtió en nuevo jugador de Section Paloise. Compartirá plantel con el también santiagueño Facundo Isa y con el capitán de Los Pumas, Julián Montoya.

Hoy 19:10
Augusto Rimini

Augusto Rimini dará un enorme salto en su carrera. El joven jugador de 18 años, formado desde chico en el Santiago Lawn Tennis Club, se convirtió en nuevo jugador de Section Paloise, equipo de la ciudad de Pau, ubicada en el suroeste de Francia.

El pilar derecho cuenta con nueve años de presencia en el club santiagueño, donde realizó gran parte de su formación y se convirtió en uno de los grandes proyectos del rugby de la provincia. Ahora, tendrá la posibilidad de continuar su crecimiento en el rugby europeo y afrontar un nuevo desafío en una de las grandes ligas del continente.

Rimini partirá este jueves rumbo a Francia para comenzar a cumplir un sueño. En su nuevo club compartirá plantel con otro santiagueño, Facundo Isa, y con Julián Montoya, actual capitán de Los Pumas, lo que representa una enorme oportunidad para seguir aprendiendo y desarrollándose.

En diálogo con Somos Deporte, el joven jugador contó sus sensaciones antes de emprender el viaje: “Sé que le está yendo muy bien al club, es grande”. Además, se mostró ilusionado con esta nueva etapa: “Va a salir todo bien y, si no, haré lo posible para que salga. Estoy con muchas ganas y motivado, con ganas de vivir algo nuevo”.

El pilar también tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que lo acompañaron durante su formación, especialmente para su entrenador: “Estoy agradecido con todos, a mi entrenador Augusto López principalmente. Esto es mérito de él”.

Así, Augusto Rimini se prepara para comenzar una nueva historia lejos de Santiago del Estero, pero llevando consigo la formación del Santiago Lawn Tennis Club y el sueño de seguir creciendo en el rugby europeo.

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