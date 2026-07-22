La CGT, las CTA y movimientos sociales preparan un cronograma de protestas contra el Gobierno

Tras la movilización frente al Congreso, las organizaciones sindicales y sociales anunciaron nuevas marchas para agosto y septiembre, mientras analizan convocar a un paro general con una Marcha Federal en octubre.

Hoy 19:51

La movilización realizada este miércoles frente al Congreso por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales marcó el inicio de un plan de protestas que continuará durante los próximos meses en rechazo a distintas políticas del gobierno de Javier Milei.

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La próxima convocatoria conjunta será el 7 de agosto, en el marco del Día de San Cayetano, cuando las tres centrales sindicales participarán de manera orgánica en la tradicional peregrinación por "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", que unirá el santuario de Liniers con Plaza de Mayo.

La marcha repetirá el recorrido que se realiza desde 2016 y, según los organizadores, buscará visibilizar reclamos vinculados al empleo, los programas sociales y la situación económica.

Durante la manifestación frente al Congreso, el dirigente camionero Pablo Moyano expresó su expectativa de que estas movilizaciones representen "el principio de la derrota de este gobierno", mientras que Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, convocó a fortalecer una jornada nacional de lucha.

La CGT también ratificó su postura crítica hacia la gestión nacional, al sostener que no acompaña los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo y reafirmar su decisión de mantener la unidad de acción con las CTA.

Antes de la marcha de San Cayetano, el 3 de agosto está prevista una movilización universitaria, convocada por la CTA y organizaciones sociales, en un contexto en el que los gremios docentes evalúan medidas de fuerza para el regreso a clases.

Además, la CTA de los Trabajadores anunció nuevas protestas para el 22 de agosto, con una movilización al Ministerio de Economía para reclamar por el endeudamiento de las familias, y otra prevista para el 2 de septiembre, en defensa de las pequeñas y medianas empresas.

Entre los principales reclamos figuran la continuidad del Salario Social Complementario, el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, la paralización de obras en barrios populares, la oposición a la privatización de AySA y el rechazo a proyectos vinculados con la extranjerización de tierras.

Como cierre del plan de lucha, las organizaciones sindicales y sociales analizan convocar a una Marcha Federal durante octubre, acompañada de un paro general, una medida que aún continúa en debate dentro de la conducción de la CGT.