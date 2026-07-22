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Avanzan las charlas para que Sebastián Domínguez sea el nuevo entrenador de Central Córdoba

El ex DT de Tigre y Vélez podría convertirse en el sucesor de Lucas Pusineri.

Hoy 21:15
Sebastián Domínguez

Sebastián Domínguez es uno de los apuntados para convertirse en el nuevo entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero. El ex defensor y técnico de Tigre y Vélez Sarsfield avanzó en las negociaciones con la dirigencia del Ferroviario y en las próximas horas podrían acordarse los detalles finales para convertirse en el nuevo DT.

Domínguez actualmente dirige Garcilaso en el fútbol peruano y necesita desvincularse para poder sumarse al elenco Ferroviario. Su llegada se produciría luego de la salida de Lucas Pusineri, quien dejó su cargo por motivos personales.

El entrenador de 45 años cuenta con experiencias previas en Tigre y Vélez, donde tuvo la posibilidad de dirigir en la Liga Profesional. Ahora, está a un paso de asumir en Central Córdoba, que busca encaminar su rumbo y comenzar una nueva etapa bajo su conducción.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Sebastián Domínguez se convertirá en el nuevo director técnico del Ferroviario y tendrá por delante el desafío de conducir al equipo en sus próximos compromisos de la temporada.

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