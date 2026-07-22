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Tragedia en la Ruta 92: un oso hormiguero murió tras ser atropellado al cruzar la ruta

El hecho ocurrió entre las localidades de Quimilí y Vilelas. La pérdida de su hábitat natural obliga cada vez con mayor frecuencia a estos animales a desplazarse por rutas, donde quedan expuestos al tránsito.

Hoy 19:49

Un oso hormiguero murió tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la Ruta Provincial 92, entre las localidades de Quimilí y Vilelas. El ejemplar quedó sin vida sobre la calzada, donde fue hallado luego del impacto.

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Si bien no trascendieron mayores detalles sobre el vehículo involucrado, el hecho volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los animales silvestres al desplazarse por rutas y caminos de la provincia.

Especialistas sostienen que distintos factores, entre ellos las modificaciones en el ambiente y la fragmentación de los espacios naturales, pueden llevar a especies como el oso hormiguero a desplazarse fuera de su hábitat habitual en busca de alimento o refugio, aumentando así las posibilidades de sufrir atropellamientos.

El oso hormiguero está catalogado como una especie amenazada y fue declarado Monumento Natural en varias provincias del norte argentino, entre ellas Santiago del Estero, por lo que su conservación resulta de especial importancia para el equilibrio del ecosistema.

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