Reprograman el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa ANDIS

El estudio técnico fue postergado por la feria judicial de invierno y buscará determinar si las grabaciones fueron manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial.

Hoy 19:14

El juez federal Ariel Lijo resolvió postergar el inicio del peritaje sobre los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el organismo.

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La reprogramación fue solicitada por el fiscal federal Franco Picardi, debido a que los especialistas propuestos por la fiscalía se encuentran de licencia durante la feria judicial de invierno.

Ahora será Gendarmería Nacional, a través de su Dirección Criminalística y Estudios Forenses, la encargada de fijar una nueva fecha para comenzar el análisis, en el que también participarán peritos de parte de los imputados y especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El objetivo del peritaje es establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones difundidas en agosto de 2025, las cuales dieron origen a la causa judicial. Entre las tareas previstas, los expertos deberán determinar si los audios presentan ediciones posteriores, detectar posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial y reconstruir la secuencia de eventuales modificaciones.

Además, se analizarán las características técnicas de la voz para establecer si corresponde a una emisión humana natural o si pudo haber sido generada artificialmente.

La investigación conocida como causa ANDIS analiza presuntas maniobras de corrupción en contrataciones y compras de medicamentos del organismo. Hasta el momento hay alrededor de 20 personas procesadas, entre ellas Spagnuolo, quien enfrenta imputaciones por delitos como administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita.

En las grabaciones cuestionadas se escucha una voz atribuida al exfuncionario hablar sobre supuestos cambios en porcentajes de coimas, el movimiento de fondos y el destino de esos recursos, elementos que forman parte de la investigación.

Por su parte, Spagnuolo se negó a entregar una muestra de voz para ser comparada con los audios, al considerar que esa medida vulneraría su derecho constitucional a no autoincriminarse.

Sin embargo, el juez Lijo rechazó ese planteo y ordenó que el peritaje continúe aun sin la colaboración del imputado. Como alternativa, la fiscalía propuso utilizar fragmentos de cuatro entrevistas públicas concedidas por el exfuncionario para realizar el cotejo de voz.

La defensa insiste en que las grabaciones fueron manipuladas mediante inteligencia artificial y mantiene un planteo para que esos audios no sean incorporados como prueba, cuestión que aún permanece pendiente de resolución judicial.