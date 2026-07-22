Los hábitos al conducir que aumentan el consumo de nafta

En Argentina, el costo del combustible ha aumentado un 150% en la última década, lo que hace que cada litro cuente. Cambios simples en tu estilo de conducción pueden ayudarte a ahorrar significativamente en nafta.

Hoy 18:13

El consumo de nafta es un tema de gran importancia en Argentina, especialmente considerando que en 2023 el precio del combustible ha subido considerablemente. Muchos conductores no son conscientes de que ciertos hábitos al manejar pueden incrementar el gasto en combustible de manera notable.

Uno de los principales errores que cometen los automovilistas es la aceleración brusca. Este comportamiento no solo pone en riesgo la seguridad, sino que también provoca que el motor consuma más combustible. Un arranque suave y una aceleración gradual pueden ayudar a optimizar el rendimiento del vehículo.

Además, la velocidad excesiva es otro factor determinante en el consumo de nafta. Al conducir a altas velocidades, el automóvil enfrenta una mayor resistencia del aire, lo que obliga al motor a trabajar más duro y, por ende, a gastar más combustible. Mantenerse dentro de los límites de velocidad puede resultar en un ahorro significativo.

Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el mantenimiento del vehículo. Un auto en mal estado, con filtros de aire sucios o neumáticos desinflados, puede aumentar el consumo de combustible. Realizar chequeos regulares y mantener el vehículo en condiciones óptimas es esencial para evitar gastos innecesarios.

Los trayectos cortos son, por lo general, menos eficientes. Cuando un automóvil arranca, el motor consume más combustible hasta alcanzar su temperatura óptima. Por esta razón, es recomendable planificar los viajes para evitar múltiples arranques cortos y maximizar la eficiencia del consumo.

Por último, es importante mencionar el impacto del uso del aire acondicionado. Aunque su uso puede ser necesario en días calurosos, usar el aire acondicionado de manera excesiva puede aumentar notablemente el consumo de nafta. Alternar entre el aire acondicionado y las ventanillas puede ser una estrategia eficaz.