La Libertad Avanza impulsa cobrar salud y educación a extranjeros sin residencia en la provincia de Buenos Aires

El proyecto fue presentado en la Legislatura bonaerense y propone que quienes no tengan residencia permanente paguen por la atención en hospitales públicos y por cursar en universidades provinciales.

Hoy 19:09

En medio de la polémica generada tras la final del Mundial y las críticas que recibió Argentina en redes sociales, La Libertad Avanza volvió a instalar el debate sobre el acceso de extranjeros a los servicios públicos y presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa propone que los extranjeros que no cuenten con residencia permanente deban pagar por la atención en hospitales públicos y por estudiar en las universidades provinciales, modificando el esquema de acceso gratuito vigente para esos servicios.

El proyecto fue impulsado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, quien defendió la propuesta al sostener que los recursos financiados por los contribuyentes argentinos deben priorizar a los residentes del país.

Según expresó el legislador, la iniciativa busca que quienes no residen de manera permanente en Argentina contribuyan económicamente por las prestaciones de salud y educación que reciben, especialmente en un contexto de restricciones fiscales.

La propuesta retoma un debate que el oficialismo nacional ya había promovido durante 2025 y se suma a un proyecto similar presentado meses atrás en la Legislatura porteña por la titular del bloque libertario, Pilar Ramírez, orientado a establecer un sistema de contraprestaciones para la atención de extranjeros no residentes en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, la iniciativa deberá comenzar su tratamiento legislativo, donde se debatirá su alcance, la población alcanzada y su eventual implementación en caso de obtener el respaldo necesario.