Investigan la muerte de una niña de 2 años: su madre ya había sido juzgada por el fallecimiento de otras dos hijas

La menor llegó sin vida al hospital local y la Justicia abrió una investigación para determinar las causas del deceso. La madre había sido absuelta en 2018 en un caso que también involucró la muerte de dos de sus hijas.

Hoy 18:40

La Justicia investiga la muerte de una niña de 2 años ocurrida en Villa Gesell, luego de que fuera trasladada durante la madrugada del lunes al hospital municipal sin signos vitales. El caso tomó especial relevancia porque la madre de la menor había estado imputada años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas, aunque finalmente fue absuelta por falta de pruebas.

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Según informaron fuentes oficiales, el personal médico intentó reanimar a la pequeña durante unos 40 minutos, pero las maniobras no lograron revertir el cuadro y se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el relato brindado por la madre al equipo de salud, la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera, aunque esa versión deberá ser corroborada por las pericias forenses. La causa exacta de la muerte será determinada mediante la autopsia ordenada por la Justicia.

Tras el fallecimiento, el hospital dio intervención a la Policía, y la investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Pinamar, quien inició actuaciones bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

El caso generó conmoción porque la mujer, de 44 años, ya había enfrentado un proceso judicial por la muerte de otra hija de 11 meses ocurrida en Mar del Plata en 2016. En aquella causa, tanto ella como su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años, hasta que en 2018 un tribunal resolvió absolverlos al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar maltrato o abuso.

Durante ese juicio también fue analizado el fallecimiento de otra bebé de seis meses, ocurrido en 2013. Los magistrados concluyeron, tras evaluar distintos informes médicos, que no había evidencia de lesiones traumáticas ni abuso y atribuyeron ambos decesos a complicaciones respiratorias.

Luego de aquella absolución, la mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo otros dos hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana.

La investigación permanece en curso y los resultados de la autopsia, junto con las pericias médico-forenses, serán determinantes para establecer qué ocurrió y si existen elementos que permitan avanzar con nuevas medidas judiciales.