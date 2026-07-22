Shakira aclara su estado sentimental: 'casi no duermo'

Shakira revela detalles sobre su vida sentimental en el pódcast Suite 305, enfocándose en sus hijos y su carrera musical.

Hoy 19:01

El estado sentimental de Shakira ha captado la atención de sus seguidores tras su sincera intervención en el pódcast Suite 305, conducido por Lele Pons. Durante la charla, la artista colombiana abordó rumores sobre su vida personal y destacó que su enfoque actual se centra en sus hijos y su trabajo.

Shakira, quien se encuentra en un periodo de intensa actividad profesional, aclaró que no mantiene ninguna relación amorosa en este momento. “No tengo novio, no tengo nada”, afirmó la cantante, enfatizando que su apretada agenda no le permite dedicar tiempo a nuevas relaciones.

Estas declaraciones se producen en un contexto de especulaciones sobre un posible vínculo con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, tras haber sido vistos juntos. Sin embargo, Shakira insistió en que la realidad de su vida cotidiana dista de la idea de una soltería despreocupada.

La artista reveló que su rutina está marcada por un equilibrio constante entre la crianza de sus hijos, Milan y Sasha, y su carrera musical. Cuando los niños están con su padre, Gerard Piqué, ella aprovecha para avanzar en su trabajo, asegurando así una mayor disponibilidad cuando están con ella.

“Casi no duermo”, confiesa Shakira, reflejando la exigencia de su día a día, donde el trabajo y la familia son sus principales prioridades. Esta realidad contrasta con las percepciones externas que sugieren que su estado civil le permitiría disfrutar de una vida social activa.

A pesar del interés mediático por su vida amorosa, Shakira se encuentra en un momento de gran visibilidad internacional en su carrera. Su reciente colaboración con Burna Boy, titulada Dai Dai, ha sido seleccionada como la canción oficial del Mundial, destacando su conexión con el mundo del fútbol.

Este nuevo lanzamiento reafirma la presencia de Shakira en eventos globales, mientras ella prefiere concentrarse en su familia y en su trayectoria profesional. Sus hijos, Milan y Sasha, continúan siendo su principal motivación y prioridad en cada aspecto de su vida.