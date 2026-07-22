La intendente Fuentes y el defensor del Pueblo Escobar Correa firmaron un convenio

El acuerdo de cooperación busca impulsar acciones conjuntas para promover la convivencia pacífica en las instituciones educativas, fortalecer la cultura del buen trato y prevenir situaciones de violencia que afecten a niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar.

Hoy 18:36

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, suscribieron un convenio de cooperación con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas orientadas a promover la convivencia pacífica en las instituciones educativas, fortalecer la cultura del buen trato y prevenir y abordar las distintas expresiones de violencia que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar.

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También participaron el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; y el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet; además de Gabriela Pecce, titular del Programa de Prevención de Violencia y Adicciones de la Defensoría.

Este acuerdo representa un compromiso institucional para impulsar estrategias de formación, prevención y acompañamiento que contribuyan a la construcción de entornos educativos basados en el respeto, el diálogo, la inclusión y la resolución pacífica de los conflictos.

De esta manera, ambas instituciones desarrollarán programas, capacitaciones y actividades destinadas a docentes, estudiantes, familias y comunidades educativas, promoviendo valores que fortalezcan la convivencia, la participación ciudadana y el ejercicio responsable de los derechos y deberes.

En este sentido, las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado municipal y la Defensoría del Pueblo para generar políticas públicas que acompañen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, consolidando espacios educativos seguros, inclusivos y respetuosos.