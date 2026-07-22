Cazzu habló sobre el racismo en Argentina tras la polémica generada después de la final del Mundial

La cantante realizó una transmisión en vivo en la que reflexionó sobre las distintas formas de discriminación, luego de que se viralizaran críticas hacia el país en redes sociales tras la derrota de la Selección ante España.

Hoy 18:37

La cantante Cazzu se refirió públicamente a la polémica que se desató en redes sociales después de la final del Mundial, donde la Selección Argentina cayó frente a España y surgieron numerosas publicaciones que calificaban al país como racista.

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Durante una transmisión en vivo, la artista sostuvo que el racismo existe en Argentina y en toda Latinoamérica, aunque consideró que sus manifestaciones responden a realidades sociales diferentes a las de otros países.

"En Argentina y en Latinoamérica hay mucho racismo", expresó la cantante, al tiempo que explicó que las problemáticas vinculadas con la discriminación adquieren características propias según el contexto de cada sociedad.

Cazzu señaló que, en el país, muchas situaciones de discriminación están relacionadas con el origen de las personas y su condición social, más que exclusivamente con el color de piel. En ese sentido, cuestionó las diferencias de trato que pueden sufrir quienes provienen de determinados sectores o regiones.

Además, manifestó que cualquier forma de discriminación resulta inaceptable, ya sea por motivos étnicos, culturales, económicos o de procedencia, y advirtió sobre el clima de confrontación que actualmente se observa en las redes sociales.

La artista también llamó a promover el diálogo y evitar los discursos de odio, en medio del intercambio de acusaciones que se generó entre usuarios de distintos países tras el desenlace de la Copa del Mundo.

Las declaraciones de Cazzu surgieron luego de que el actor estadounidense Samuel L. Jackson compartiera en Instagram una publicación que calificaba a Argentina como "uno de los países más racistas del mundo", utilizando una imagen del personaje Stephen, de la película Django Unchained, vestido con la camiseta de la Selección Argentina.

La publicación generó una fuerte reacción entre usuarios argentinos, quienes respondieron en redes sociales cuestionando la generalización sobre el país y sostuvieron que el racismo es una problemática presente en distintas sociedades del mundo, por lo que consideraron injusto atribuir esa característica a toda la población argentina.