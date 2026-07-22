El “Planetario Móvil” llega a La Banda con una experiencia inmersiva de 360°

La propuesta, organizada por la Municipalidad de La Banda en el marco de las vacaciones de invierno, se realizará el lunes 27 de julio e incluirá proyecciones temáticas, muestras y espacios recreativos para niños, jóvenes y adultos.

Hoy 17:41

La Municipalidad de La Banda, a través de la Casa del Bicentenario y Punto Digital, dependiente de la Secretaría de Gobierno, invita a toda la comunidad a participar de una jornada gratuita especial que se desarrollará el próximo lunes 27 como parte de las actividades organizadas para las vacaciones de invierno.

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Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani orientadas a generar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para niños, jóvenes y familias bandeñas, promoviendo el acceso gratuito a propuestas educativas, culturales y tecnológicas.

Durante la jornada, los vecinos podrán disfrutar del Planetario Móvil, una experiencia inmersiva con diferentes proyecciones temáticas, además de recorrer otras muestras y espacios expositivos preparados especialmente para la ocasión, ampliando la propuesta para que niños, jóvenes y adultos vivan una experiencia educativa y recreativa integral.

El cronograma de funciones del Planetario Móvil será el siguiente: 14hs “Dinosaurios”; 14:40hs “Universo”; 15:20hs “Aventura Submarina”; 16hs “Cuerpo Humano”; 16:40: Dinosaurios; 17:20hs “Universo”; 18:05hs “Aventura Submarina”; 18:45hs “Cuerpo Humano”; 19:25hs “Dinosaurios”; 20:05hs “Aventura Submarina”; 20:45hs “Queen”; y 21:30hs “Soda Stereo”.

Desde la organización informaron que en los próximos días se dará a conocer el lugar y la modalidad para el retiro de las entradas, como así también más detalles sobre las muestras y las actividades que integrarán esta propuesta de vacaciones de invierno.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada pensada para compartir en familia, descubrir nuevos conocimientos y vivir una experiencia única en la Casa del Bicentenario sita en Av. Besares y Garay.