Vecinos denuncian basural en el barrio Sargento Cabral y piden limpieza urgente

La acumulación de residuos en la intersección de calles Ameghino y Perú genera olor nauseabundo y problemas de transitabilidad para vecinos y vehículos.

Hoy 17:44

Vecinos del barrio Sargento Cabral alertaron sobre un gran basural en la zona de Ameghino y Perú, donde anteriormente había canastos y contenedores de basura.



Según relatan los vecinos, la falta de infraestructura ha provocado que los residentes sigan arrojando residuos en el mismo lugar, sumado a que durante la noche algunas personas excavan en la basura, rompiendo bolsas y desparramando cajas y residuos por toda la calle.

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El panorama genera un fuerte olor nauseabundo y representa un riesgo para la salud de quienes viven y transitan la zona. Además, el volumen de basura acumulada complica la transitabilidad de peatones y vehículos.

Por este motivo, los vecinos solicitan a los organismos municipales competentes que realicen una recolección exhaustiva o una limpieza completa de la zona, garantizando condiciones de higiene y seguridad para la comunidad.