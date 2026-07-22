Vecinos del B° El Bosque fueron beneficiados con un operativo integral municipal

Con la participación del intendente Roger Elías Nediani, vecinos accedieron a controles médicos, vacunación, actividades recreativas y distintos servicios gratuitos en el marco del programa "Acción Integral por los Barrios".

Hoy 17:36

Con la presencia del intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, el municipio realizó un operativo de asistencia sanitaria y social en el barrio El Bosque, en el marco del programa municipal "Acción Integral por los Barrios”.

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La actividad se desarrolló el martes por la tarde, en la cancha de fútbol del Club El Bosque, donde vecinos de todas las edades pudieron acceder a diferentes prestaciones orientadas al cuidado de la salud y la recreación.

De este modo, durante el encuentro se brindaron servicios de vacunación, atención pediátrica, cortes de cabello gratuitos y una merienda saludable. Además, los más pequeños disfrutaron de juegos recreativos y una chocolatada.

El operativo estuvo a cargo de las direcciones de Nutrición Comunitaria, Juventud, Niñez, Adolescencia y Familia, Salud, Prevención de Drogas y Turismo, cuyos equipos trabajaron de manera articulada para acercar a los vecinos los servicios mencionados.

Desde la organización destacaron la importante participación de la comunidad y agradecieron a las familias que se acercaron a compartir esta propuesta, quienes expresaron su satisfacción y agradecimiento por la llegada de estos servicios al barrio.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre esta actividad: “Hoy llevamos adelante un importante operativo de integración social en el barrio El Bosque, donde han participado diferentes áreas de la comuna como las direcciones de Niñez, la Adolescencia y Familia, Salud, Nutrición Comunitaria, Juventud y Turismo.

También hubo vacunaciones para los niños, asistencia médica y odontológica y una chocolatada con los chicos del barrio. Pero lo más importante es que el municipio sigue estando presente en cada uno de los barrios de La Banda, brindando servicios gratuitos, asistiendo, escuchando a nuestros vecinos y buscando siempre llevar soluciones a cada uno de los sectores”.

Agregó: “Esto lo venimos haciendo con el municipio, sobre todo ahora en invierno, dónde incrementamos estas acciones porque es una forma de atender las enfermedades respiratorias que aparecen producto del frío.

Disponemos de un plantel de médicos y paramédicos que nos acompañan en cada uno de los operativos para asistir, no solamente a los niños, sino también a los jóvenes y adultos”.