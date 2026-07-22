Prisión preventiva para el acusado de homicidio en San Miguel de Tucumán

Agustín Rafael Carrizo, detenido tras un homicidio en San Miguel de Tucumán, enfrentará una investigación penal por el asesinato de Cristian Emanuel Pérez.

Hoy 17:26

En un trágico suceso ocurrido en San Miguel de Tucumán, Agustín Rafael Carrizo, de 20 años, ha sido acusado de homicidio tras el asesinato de Cristian Emanuel Pérez, de 31 años, quien fue apuñalado en plena calle.

La Unidad de Homicidios de Feria, dirigida por José Sanjuán, ha tomado la delantera en la investigación, mientras que el auxiliar de fiscal Guillermo Giordano representó a la acusación en la audiencia del 21 de julio.

El Ministerio Fiscal solicitó que Carrizo permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación, argumentando la necesidad de proteger la integridad del proceso judicial.

Los hechos ocurrieron el 20 de julio a las 2:30 horas, en las calles José Gorriti y Juan Padrós del barrio 143 Viviendas, donde Carrizo abordó a Pérez y le asestó una puñalada mortal en el costado izquierdo del tórax.

Durante la audiencia, se expuso que la acusación contra Carrizo incluye la solicitud de 120 días de prisión preventiva, debido a los riesgos de fuga y de obstrucción a la justicia.

El fiscal destacó la gravedad del delito, señalando: “Se trató de un hecho gravísimo, en el que el acusado terminó con la vida de un joven, en horas de la noche y en plena vía pública”.

La jueza a cargo del caso aceptó los argumentos de la acusación pública y decidió hacer lugar a la prisión preventiva, asegurando así el correcto desarrollo de la investigación judicial.