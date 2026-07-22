Silva Neder: “El ser santiagueño es una construcción permanente que vive en nuestra cultura"

El Dr. Carlos Silva Neder recibió en la Honorable Cámara de Diputados a bailarines de distintos países que participan de este evento que fortalece la cooperación internacional y el valor del patrimonio cultural.

Hoy 18:04

En el marco del 7º Festival Internacional América de Pie que se desarrolla hasta el 27 de julio próximo en Santiago del Estero, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, recibió esta mañana en la Honorable Cámara de Diputados a delegaciones de bailarines de distintos países que participan de este evento que fortalece la cooperación internacional y reafirma el valor del patrimonio cultural como herramienta de integración entre los pueblos.

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En el recinto de la Legislatura provincial, Silva Neder brindó la bienvenida a las delegaciones de Argentina, Bolivia, México, Colombia y Polonia que participan en el mencionado festival, organizado por el Ballet Folklórico Perfume de Carnaval juntamente con la Asociación Internacional de Folklore Latinoamericano (AIFL), que celebra la cultura de los pueblos.

"Es una inmensa alegría darles la bienvenida a la Madre de Ciudades, que siempre ha sido un espacio donde la cultura florece y donde sabemos abrazar las expresiones del mundo. Es justamente en ese encuentro con el otro, donde nace y se nutre nuestro ser santiagueño: una identidad que no es una estructura terminada, sino una construcción diaria, viva y dinámica. Un legado que venimos pariendo día a día y que se fortalece con encuentros multiculturales como este”.

Por su parte, el Dr. Amhed Antonio Assefh, director general del Ballet Folklórico Perfume de Carnaval, agradeció "el cálido recibimiento en la Casa de Pueblo" y destacó "el apoyo permanente del Gobierno de la Provincia a la cultura en sus más diversos ámbitos durante la gestión del exgobernador Gerardo Zamora y ratificada en la actualidad por el gobernador Elías Miguel Suárez".

Acompañaron al Vicegobernador, la diputada provincial Analía Corbalán; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; secretaria Administrativa, CPN Soledad Vittar y concejal de la Capital, Dra. Gabriela Ortiz, entre otros.

En representación de la Asociación Internacional de Folklore Latinoamericano (AIFL), estuvieron presentes: delegado nacional, Dr. Amehd Antonio Assefh; subdelegada nacional, Noelia Figueroa e integrantes de las siguientes delegaciones: Ballet Folklórico Perfume de Carnaval (Argentina); Ballet Raíces de Bolivia (Bolivia); Centro de Investigación de las Artes (Colombia); Ballet Raíces del Cuerpo (México) y Ensamble Folklórico Silesianie (Polonia).