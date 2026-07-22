Una motociclista sufrió lesiones tras un choque con un taxi en calle Avellaneda

La mujer fue asistida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud.

Hoy 22:43

Una motociclista sufrió lesiones este miércoles por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito con un taxi en una transitada zona del centro de la ciudad de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro se produjo sobre calle Avellaneda, entre Independencia y 24 de Septiembre, a pocos metros de la Plaza Libertad, por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Según los primeros datos, una motocicleta Honda Biz de color rojo colisionó con un Chevrolet que prestaba servicio como taxi. A raíz del fuerte impacto, la conductora del rodado menor cayó sobre el pavimento y permaneció tendida hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Un efectivo policial que realizaba tareas de prevención en las inmediaciones intervino de inmediato, brindó asistencia a la mujer, ordenó el tránsito y recabó los datos del conductor del automóvil involucrado.

Minutos más tarde, una ambulancia trasladó a la motociclista a un centro de salud, donde fue sometida a una evaluación médica. De acuerdo con la información preliminar, habría sufrido lesiones de carácter leve.

En tanto, la motocicleta presentó daños materiales menores, mientras que personal policial trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer cómo se produjo el choque.