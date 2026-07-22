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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUL 2026 | 11º
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La Municipalidad realizará este jueves una nueva edición de la Acción Teatral Urbana con la participación de 1000 actores

El objetivo es resignificar el espacio público, acercar el teatro a la comunidad y celebrar el cumpleaños de la ciudad con arte, teatro y participación ciudadana.

Hoy 22:29
Foto Archivo.

En el marco de los festejos por el 473° aniversario de la Fundación de Santiago del Estero, la Municipalidad de la Capital realizará una nueva edición de la Acción Teatral Urbana 2026 - Ciudad Fuera del Tiempo, una propuesta cultural que llevará el arte a los espacios públicos de la ciudad con alrededor de 1000 actores.

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La actividad se realizará este jueves 23 de julio a partir de las 10 y será encabezada por la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, desde la sede de la Municipalidad.

"Ciudad Fuera del Tiempo" propone transformar el microcentro en un gran escenario a cielo abierto. Artistas y músicos locales recorrerán calles y peatonales con intervenciones teatrales, música en vivo, payasos y propuestas lúdicas destinadas a toda la familia.

El objetivo es resignificar el espacio público, acercar el teatro a la comunidad y celebrar el cumpleaños de la ciudad con arte, teatro y participación ciudadana.

La caravana artística recorrerá los principales puntos del microcentro, con foco en la Municipalidad de la Capital, las Peatonales del microcentro, la Plaza Libertad y las principales arterias del centro de la ciudad.

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