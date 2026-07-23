Vecinos solicitan retirar gruta del Gauchito Gil tras hallazgo de mujer

Tras el hallazgo de una mujer sin vida en la zona norte de Salta, residentes solicitaron la remoción de una gruta dedicada al Gauchito Gil, argumentando problemas de seguridad en el área.

Hoy 01:39

Recientemente, un trágico hallazgo en la zona norte de la ciudad de Salta ha generado una fuerte reacción entre los vecinos. La comunidad de los barrios Juan Pablo II y 17 de Octubre ha solicitado al municipio que se lleve a cabo la remoción de una gruta dedicada al Gauchito Gil, situada en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de una mujer sin vida.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el cuerpo no presentaba signos de violencia, y las primeras investigaciones indican que la muerte pudo haber sido causada por un ahorcamiento.

Este suceso ha suscitado la preocupación de los residentes, quienes afirman que el santuario ha evolucionado en un punto de reunión para personas que frecuentemente permanecen en el lugar durante la noche y consumen drogas. Un vecino comentó: 'Es un lugar que usan para juntarse, dormir y hasta se drogan'.

Otro residente expresó su descontento, señalando que 'Es un altar al Gauchito Gil, pero vienen más a drogarse que a rezar. Está cerca de la canchita, no se puede ni pasar y representa un riesgo para todos'.

Frente a esta situación, los vecinos han solicitado la intervención de la Municipalidad. 'Le pedimos que saque el santuario', reclamaron, enfatizando que la gruta ha estado instalada en esa área durante varios años y ha generado reiterados problemas de seguridad para quienes residen en la zona.

La comunidad espera que las autoridades tomen medidas para abordar esta problemática y mejorar la seguridad en su vecindario, donde la presencia de la gruta ha suscitado más inquietudes que beneficios.