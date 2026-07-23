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Policiales

Violento choque entre un auto y una moto en Añatuya dejó un menor herido

El siniestro ocurrió en la zona oeste de la ciudad y generó un amplio despliegue de emergencia. La víctima fue trasladada al hospital.

Hoy 07:48
Accidente Añatuya

Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas del miércoles en la ciudad de Añatuya, donde un automóvil y una motocicleta protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo un menor de edad herido.

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El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Leopoldo Lugones y Chacabuco, en la zona oeste, y por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera violenta, generando momentos de tensión y dramatismo entre los vecinos.

Como consecuencia del impacto, el acompañante de la motocicleta, un menor, resultó lesionado y quedó tendido sobre el asfalto, rodeado de restos de autopartes. En primera instancia, fue asistido por vecinos y personal de salud que acudieron rápidamente al lugar.

Minutos después, una Ambulancia Municipal arribó a la escena para brindar los primeros auxilios y concretar el traslado de urgencia al Hospital Zonal, donde el menor recibió atención médica.

En el lugar también trabajó personal policial, que realizó pericias, recolectó testimonios y avanzó en las tareas para determinar las responsabilidades y circunstancias que provocaron el siniestro vial.

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