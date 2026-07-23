Violento choque entre un auto y una moto en Añatuya dejó un menor herido

El siniestro ocurrió en la zona oeste de la ciudad y generó un amplio despliegue de emergencia. La víctima fue trasladada al hospital.
Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas del miércoles en la ciudad de Añatuya, donde un automóvil y una motocicleta protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo un menor de edad herido.
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El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Leopoldo Lugones y Chacabuco, en la zona oeste, y por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera violenta, generando momentos de tensión y dramatismo entre los vecinos.
Como consecuencia del impacto, el acompañante de la motocicleta, un menor, resultó lesionado y quedó tendido sobre el asfalto, rodeado de restos de autopartes. En primera instancia, fue asistido por vecinos y personal de salud que acudieron rápidamente al lugar.
Minutos después, una Ambulancia Municipal arribó a la escena para brindar los primeros auxilios y concretar el traslado de urgencia al Hospital Zonal, donde el menor recibió atención médica.
En el lugar también trabajó personal policial, que realizó pericias, recolectó testimonios y avanzó en las tareas para determinar las responsabilidades y circunstancias que provocaron el siniestro vial.