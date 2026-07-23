Añatuya se despierta con neblina y un clima templado: pronóstico para hoy Jueves 23 de julio de 2026

El clima en Añatuya se presenta con neblina y temperaturas frescas, pero se espera un cambio significativo en los próximos días. Los añatuyenses podrán disfrutar de un tiempo soleado y agradable.

Hoy 08:21

Esta mañana, los añatuyenses se encuentran bajo una densa neblina que ha marcado el inicio del día. La temperatura actual es de 8.1 °C, con una sensación térmica que desciende a 6.3 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando un 96%, lo que contribuye a la persistencia de la neblina en la ciudad.

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A medida que avanza el día, se prevé que el clima se transforme notablemente. Para hoy, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C de mínima y los 19 °C de máxima. Este cambio traerá un alivio a los añatuyenses, quienes podrán disfrutar de un clima más agradable.

El viento, que sopla desde el este a 10.1 km/h, también ayudará a dispersar la neblina, permitiendo que el sol brille con más fuerza a medida que avanza la mañana. Se anticipa que el clima soleado se mantenga durante el día, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre.

De cara al futuro inmediato, el pronóstico indica que el viernes 24 de julio será otro día soleado, con mínimas de 9.2 °C y máximas que alcanzarán los 21.3 °C. Este clima cálido y soleado continuará el sábado 25 de julio, con temperaturas que oscilarán entre 10.9 °C y 23.7 °C.

En resumen, hoy los añatuyenses pueden esperar un clima favorable después de la neblina matutina. Las temperaturas para hoy serán de 7.8 °C de mínima y 19 °C de máxima, con un cielo despejado que promete un fin de semana agradable.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.